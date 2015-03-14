В ООН утверждают, что на "Азовстали" остаются гражданские лица

Оснат Лубрани сообщили об эвакуированных гражданах.

В ООН утверждают, что на территории металлургического предприятия "Азовсталь" остаются гражданские лица. Соответствующее заявление сделала в рамках брифинга во Всемирной организации перед журналистами координатор по Украине Оснат Лубрани. Дипломат подчеркнула, что точное количество гражданских лиц на объекте остается неизвестным.

Я надеюсь, что эта пауза будет первым шагом в череде многих, потому что, в том числе на "Азовстали", еще остаются гражданские лица...Цифры называются разные, завод огромный. Оснат Лубрани, координатор ООН

Эксперт заметила перед прессой, что официальные представители ООН эвакуировали из Мариуполя еще 58 человек. В общей сложности гуманитарная миссия вывезла с территории "Азовстали" 101 человека. Лубрани подчеркнула, что говорит о пожилых гражданах, несовершеннолетних женщинах, а также мужчинах призывного возраста. Население доставлено в Запорожье. В Маншуше ООН забрали еще 58 человек.

Постпред США в ООН не исключила, что соглашения по СВПД достичь не удастся.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

