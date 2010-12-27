МИД назвал основу для переговоров по морской границе между Киевом и РФ

По мнению российских политиков, для начала Украине придется признать, что Крым стал российским.

В МИДе назвали основу для переговоров по морской границе между Киевом и Москвой. В ведомстве считают, что для начала Киеву следует признать, что полуостров Крым - российская территория. Об этом сообщили в "РИА Новостях" со ссылкой на источники в ведомстве.

Заместитель министра МИД России Андрей Руденко добавил, что принудительных переговоров быть не может. Ранее украинские политики выступили за то, чтобы устроить встречу по морской границе "принудительно".

Российские дипломаты предположили, что под этим коллеги понимают "согласительную процедуру". Она предусмотрена 298 статьей Конвенции, которая была принята еще в 1982 году. Условием данной процедуры становится нерешенный спор по суверенитету определенной территории.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец, идущий по следам Афанасия Никитина, раскрыл подробности путешествия.

Фото: Piter.tv

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