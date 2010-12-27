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МИД России позвал лидера "Ленинграда" выступить в Сербии
Сегодня, 16:26
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Rybka123
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МИД России позвал лидера "Ленинграда" выступить в Сербии

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Музыкант принял приглашение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова выступить в Сербии на фестивале трубачей в городе Гуча. Об этом она рассказала журналистам.

В воскресенье, 12 августа, Захарова завершает свой деловой визит в балканскую страну, а в пятницу ей удалось посетить традиционный фестиваль трубачей. Мероприятие произвело на представителя МИД хорошее впечатление, а его международный характер натолкнул на мысль позвать Шнура составить местным музыкантам конкуренцию.

По словам Захаровой, артист принял приглашение и, возможно, в следующем году вместе со своими трубами отправиться в Сербию.

Фото: ИТАР-ТАСС

Теги: мария захарова , новости петербурга , новости спб , сербия , сергей шнуров
Категории: Новости СПб

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