МИД: Москва проведет с США серьезный разговор об их реакции на протесты в РФ

Москва проведет с США серьезный разговор об их реакции на протесты в РФ. Об этом рассказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
По её словам, представители Евросоюза, НАТО и США в последнее время достаточно часто высказывают о событиях, которые происходят на территории России. Представитель МИД РФ назвала это скоординированной информационной компаний, цель которой — сдерживать Россию.
Захарова подчеркнула, что руководство компанией происходит из Вашингтона.
Такое впечатление, что западный официоз просто отказывается видеть, что происходит в эти дни в ЕС и в эти месяцы в США.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
По её мнению, власти иностранных государств отвлекают своих граждан от внутренних проблем рассказами о происходящем в России.
Ранее МИД осудил блокировку трех украинских телеканалов.
Фото: pixabay.com
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