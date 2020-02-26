МИД: Москва проведет с США серьезный разговор об их реакции на протесты в РФ

Власти иностранных государств отвлекают своих граждан от внутренних проблем, считает Захарова.

Москва проведет с США серьезный разговор об их реакции на протесты в РФ. Об этом рассказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

По её словам, представители Евросоюза, НАТО и США в последнее время достаточно часто высказывают о событиях, которые происходят на территории России. Представитель МИД РФ назвала это скоординированной информационной компаний, цель которой — сдерживать Россию.

Захарова подчеркнула, что руководство компанией происходит из Вашингтона.

Такое впечатление, что западный официоз просто отказывается видеть, что происходит в эти дни в ЕС и в эти месяцы в США. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По её мнению, власти иностранных государств отвлекают своих граждан от внутренних проблем рассказами о происходящем в России.

Ранее МИД осудил блокировку трех украинских телеканалов.

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