МИД Кипра планирует представить коллегам из ЕС план морского коридора для помощи Газе

Константинос Комбос рассказал о трех ключевых факторах для помощи от Кипра.

Константинос Комбос представит коллегам из Европейского союза план организации морского гуманитарного коридора для оказания помощи палестинскому населению сектора Газа. Соответствующее заявление глава министерства по иностранным делам в Кипре сделал во время своего прибытия на заседание Совета ЕС в Брюсселе, проводимого на уровне глав МИД государств-членов ЕС. Эксперт объяснил, что в пользу плана государства говорят три основных фактора. Речь идет о географической близости к анклаву, наличия в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов и стратегические отношения с соседними странами по региону.

Я представлю сегодня план организации морского гуманитарного коридора для доставки помощи жителям Газы. Мы открыты к дискуссии по данному вопросу и продолжим добиваться положительного результата Константинос Комбос, глава МИД Кипра

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Фото и видео: European Commission