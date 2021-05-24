МИД Греции: у вакцинированных "Спутником V" не будет проблем с въездом на территорию страны

Но это не отменяет необходимость наличия ПЦР-тестов.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что туристы, которые прошли вакцинацию российским препаратом "Спутник V" не испытают проблем с въездом на территорию государства. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Греция, конечно же, признает сертификаты о вакцинации ["Спутником V"]. <...> У любого человека, который обладает этим сертификатом и хочет приехать в Грецию, не будет никаких проблем. Никос Дендиас, глава МИД Греции

Он также подчеркнул, что такое разрешение не отменяет прохождение ПЦР-тестов на COVID-19. Отметим, что данный тест необходимо сделать не более чем за 72 часа до пересечения границы с иностранным государством.

Ранее мы сообщали, что в Индии удаляют глаза пациентам с COVID-19, зараженным "черной плесенью".

Видео: МИД России