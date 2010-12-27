МИД Германии: Скандал с Siemens может испортить отношения с Кремлем

Скандал связан с поставкой турбин немецкой компании в Крым, что противоречит антироссийским санкциям

МИД Германии заявил, что скандал с концерном Siemens в Крыму может ухудшить отношения с Россией. Такие сведения привело издание Bild am Sonntag.

Структуры "Ростеха" заказали четыре газовые турбины, которые предназначались для электростанции в Тамани. Позднее оказалось, что турбины разместили в Крыму, что противоречит санкциям в отношении России. В Siemens впоследствии заявили, что действия российских партнеров были незаконными, и предложили аннулировать контракт и выпустить турбины.

Немецкое издание добавило, что президент России Владимир Путин давал гарантии канцлеру Ангеле Меркель, что турбины не будут поставлены на территорию Крымского полуострова. Отмечается, что немецкое правительство ранее предупреждало Кремль о недопустимости нарушения санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал сообщения немецких СМИ о гарантиях Владимира Путина.

Фото: jobs.flipbeans.com