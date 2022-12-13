МИД Франции считает, что поставка техники Киеву не означает участия в конфликте на Украине

Анн-Клер Лежандр объяснила, почему нельзя считать Запад одной из сторон конфликта в регионе.

Французское внешнеполитическое ведомство считает, что поставка боевой техники киевскому режиму не означает прямого участия в Парижа в региональном конфликте на Украине. Соответствующее заявление в ходе интервью с российскими СМИ сделала официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр. Иностранная чиновница пояснила, что страны коллективного Запада не воюют против Москвы. Международные союзники исходят из того, что поставки вооружения и снаряжения для Вооруженных сил Украины предусматривают самооборону государства, о чем говорится в статье 51 Устава ООН, поэтому не представляют из себя участие в военных действиях.

Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией. То есть в данном случае речь никаким образом не идет о совместном участии в военных действиях. Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции

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Фото и видео: YouTube / RTVI Новости