МИД Франции: Париж не может принимать решения по участию спортсменов РФ в Олимпиаде

Анн-Клер Лежандр призвала дождаться окончательного постановления МОК.

Французское внешнеполитическое ведомство рассказало о том, что власти в Париже не могут принимать решения по участию спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде, которая состоится летом 2024 года. Соответствующее заявление в ходе интервью сделала официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр. Она пояснила, что хотя страна и является принимающим государством и "хозяйкой" международного спортивного события, однако это не дает права принимать такого рода решения.

Это решение должны принимать в Международном олимпийском комитете - решение, о котором вы слышали или по крайней мере об обсуждении, которое проводится в настоящее время в МОК. Мы посмотрим, какое решение будет принято. Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции

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Фото и видео: YouTube / RTVI Новости