Анн-Клер Лежандр рассказала об обучении солдат ВСУ во Франции и Польше.

Во французском внешнеполитическом ведомстве подтвердили планы Парижа направить киевскому режиму дополнительно 12 самоходных артиллерийских гаубиц собственного производства Caesar. О соответствующих планах военных поставок Парижа в интервью российскому СМИ рассказала официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр. Иностранная чиновница напомнила о международных обязательствах страны по осуществлению значительных поставок снаряжения для Вооруженных сил Украины.

Мы осуществили поставку систем противовоздушной обороны, первыми объявили о поставке легких танков. Мы усилили сегодня потенциал украинской артиллерии: мы уже отправили 18 пушек Caesar и отправляем Украине еще 12. Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции

Дипломат уточнила, что французские специалисты помогают украинским военнослужащим обучаться на местах использованию техники западного образца. Руководство Евросоюза намерено организовать тренировки 15 тысяч солдат ВСУ, а конкретно Франция проведет обучение двух тысяч человек. Мероприятия состоятся на территории Франции и Польши.

Экс-посол Франции в ООН заявил, что Запад зашел слишком далеко на Украине.

Фото и видео: YouTube / RTVI Новости