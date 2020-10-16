МИД ФРГ объяснил список попавших под санкций из-за Навального россиян

Случившееся с Навальным бросает тень на отношения России с европейскими странами.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас объяснил список попавших под санкций из-за Алексея Навального россиян.

По его словам, фигурантов санкционного списка можно рассматривать как виновных в том, что случилось с оппозиционером.

Тем самым мы, европейцы, направляем сильный сигнал сплоченности Москве. Хайко Маас, глава МИДа Германии

По его словам, случившееся с Навальным бросает тень на отношения России с европейскими странами. Маас подчеркнул, что такое не может остаться без последствий.

Ранее стало известно о тайной подготовке Германии и НАТО к ядерной войне.

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