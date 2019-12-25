МИД Белоруссии "с уважением" отнесся к решению РФ о признании ДНР и ЛНР

В Минске считают, что политика Запада способствует росту напряженности в восточно-европейском регионе. Отношения стран в системе международной безопасности деградируют.

Белоруссия отреагировала на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На сайте министерства иностранных дел страны появилось заявление, в котором белорусская сторона с понимаем отнеслась к политике России.

В Минске отметили, что в последние годы Запад решает свои проблемы с помощью давления и угроз. Им удается использовать односторонние ограничительные меры, оказывать гибридное воздействие на страны и вести агрессивную риторику в их адрес. Как отметили во дипломатическом ведомстве, из-за такой политики растет рост напряженности в восточно-европейском регионе. Отношения стран в системе международной безопасности деградируют.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к россиянам. Он рассказал, что провел заседание с Совбезом и власти приняли решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Путин уверен, что население страны поддерживает это решение.

Ранее Путин сообщил, что Россия не намерена восстанавливать себя в границах Российской империи.

Фото: kremlin.ru