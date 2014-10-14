Путин: РФ не намерена восставливать себя в границах Российской империи

Глава РФ провел рабочую встречу с Ильхамом Алиевым.

Российский президент Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что после своего решения о признании суверенитета ЛНР и ДНР Москва видит спекуляции Запада на тему того, что РФ якобы хочет восстановить империю. Политик заметил, что данные сообщения не соответствуют реальности.

После распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны уточнил, что воспользуется ситуацией, связанной с прибытием в Кремль главы Азербайджана, чтобы рассказать гостю об обстановке, складывающейся на украинской границе. Владимир Путин уточнил, что даже в особо острых ситуациях, например, Нагорно-Карабахском конфликте, Москва стремился действовать очень аккуратно и исходить из национальных интересов сторон, добиваться взаимоприемлемых постановлений.

Пушилин: границы ДНР и ЛНР останутся в пределах Донецкой и Луганской областей.

Фото и видео: Kremlin.ru

