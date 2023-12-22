МИД Бельгии рассчитывает на встречу с Украиной и Молдавией до конца июня

Глава внешнеполитического ведомства Бельгии Аджа Лябиб рассчитывает, что межправительственная конференция по началу переговоров о членстве в Европейском союзе совместно с Украиной и Молдавией может пройти до конца июня 2024 года. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала перед началом заседания в Брюсселе Совета ЕС по общим делам.
Мы все еще намерены провести такую межправительственную конференцию во время нашего председательства до конца июня, это касается и Украины, и Молдавии.
Аджа Лябиб, глава МИД Бельгии
Брюссель отреагировал на сообщения об ударах США по Сирии и Ираку.
Фото и видео: European Commission
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