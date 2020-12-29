МФЦ в Петербурге с 1 февраля изменят режим работы

Выделенные полчаса будут использовать для повышения качества оказываемых услуг.

С 1 февраля в МФЦ Петербурга изменится режим работы. Прием граждан и выдача талонов будут начинаться не с 09:00, а на полчаса позже. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".

Период с 9 до 9:30 выделят для проведения обучения персонала. По статистике первый час работы МФЦ является наименее загруженным. Изменение в режиме работы позволит перераспределить ресурсы на более востребованное время. Ожидается, что это снизит время ожидания на прием, исключит ошибки и улучшит доступность МФЦ для граждан.

Записаться на прием можно по телефону или в электронном виде на Портале госуслуг Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Елена Савельева