МФЦ в Петербурге с 1 февраля изменят режим работы

С 1 февраля в МФЦ Петербурга изменится режим работы. Прием граждан и выдача талонов будут начинаться не с 09:00, а на полчаса позже. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".
Период с 9 до 9:30 выделят для проведения обучения персонала. По статистике первый час работы МФЦ является наименее загруженным. Изменение в режиме работы позволит перераспределить ресурсы на более востребованное время. Ожидается, что это снизит время ожидания на прием, исключит ошибки и улучшит доступность МФЦ для граждан.
Записаться на прием можно по телефону или в электронном виде на Портале госуслуг Петербурга.
Фото: ВКонтакте / Елена Савельева
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