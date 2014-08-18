Петербургские МФЦ развивают цифровые сервисы

Теперь предприниматели смогут обратиться в Центр оказания услуг для бизнеса, чтобы открыть счет.

В пятницу, 8 октября, в комитете по информатизации и связи сообщили, что петербургские МФЦ продолжают развивать цифровые сервисы. Так, центр и "Тинькофф Банк" подписали соглашение по открытию расчетных счетов. Городским бизнесменом теперь нужно обращаться в Центр оказания услуг для бизнеса, чтобы им оказали эту услугу.

Помимо этого можно оставить заявку в специальном подразделе "Открытие расчетного счета" в разделе "МФЦ для бизнеса" на портале госуслуг. Уточняется, что там предприниматель может выбрать один из вариантов и оставить заявку, например, в "Райффайзенбанк". Планируется, что в скором времени к сервису присоединятся другие банки.

Помимо открытия расчетного счета в центре можно зарегистрировать ИП, заказать ключ электронной подписи, лицензию на программное обеспечение: всего 87 услуг.

Ранее мы писали, что контрольно-счетная палата начала проверять, как МФЦ использует бюджетные средства.

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"