Петербургские МФЦ развивают цифровые сервисы

В пятницу, 8 октября, в комитете по информатизации и связи сообщили, что петербургские МФЦ продолжают развивать цифровые сервисы. Так, центр и "Тинькофф Банк" подписали соглашение по открытию расчетных счетов. Городским бизнесменом теперь нужно обращаться в Центр оказания услуг для бизнеса, чтобы им оказали эту услугу.
Помимо этого можно оставить заявку в специальном подразделе "Открытие расчетного счета" в разделе "МФЦ для бизнеса" на портале госуслуг. Уточняется, что там предприниматель может выбрать один из вариантов и оставить заявку, например, в "Райффайзенбанк". Планируется, что в скором времени к сервису присоединятся другие банки.
Помимо открытия расчетного счета в центре можно зарегистрировать ИП, заказать ключ электронной подписи, лицензию на программное обеспечение: всего 87 услуг.
Ранее мы писали, что контрольно-счетная палата начала проверять, как МФЦ использует бюджетные средства.
Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.