МФЦ Ленобласти изменит график работы с 1 сентября

Изменение графика связано с введением методического часа.

С 1 сентября многофункциональные центры Ленинградской области по понедельникам будут работать с 10.00 до 21.00 часов.

Изменение графика связано с введением методического часа. Каждый понедельник с 9 до 10 утра сотрудники МФЦ будут проходить обучение специфике предоставления услуг различных ведомств, обмениваться опытом, обсуждать стандартные ошибки.

Утро понедельника для методического часа было выбрано на основании проведенного анализа, поскольку это наименее популярное среди жителей области время для подачи документов. Нововведение нацелено на повышение уровня подготовки специалистов и качества предоставления услуг.

Источник: пресс-служба ЛО