МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Вначале было радио. Синтетические СМИ сегодня.

Татьяна Мартыненко поддерживает идею создания конвергентных СМИ. Руководитель петербургского "Радио России" видит "правильный вектор" в развитии площадок, обладающих сложным синтетическим функционалом. Об этом она рассказала в ходе дискуссии с журналистом Юрием Световым.

"Смотрите, газеты вдруг заводят радио свое. Радио "Комсомольская правда", радио "Коммерсант". "Фонтанка" – интернет-газета – тоже обзавелась своим радио. Вот в этом отношении. Я помню Анатолия Новоселова, который впервые стал появляться на пресс-конференциях не только с диктофоном, но и с фотоаппаратом, и шутливо стал называть себя фото-радио-журналистом. Вот эти формы… Ваша точка зрения? И еще одна реплика. Я давно сотрудничаю с радио "Спутник", ну, чаще всего прямой эфир, иногда запись… А теперь стали говорить: "Дай комментарий для сайта". И в результате, то, что я говорю, я вижу на сайте напечатано, а в эфир не вышло. И это, ну, как бы ради того, чтобы больше аудиторию охватить, как Вы думаете?, - спросил опытный медийщик.

Татьяна Мартыненко выразила уверенность, что в ближайшем будущем процесс объединения новостных редакций, телевидения и радио только усилится.