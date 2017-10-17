МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Вначале было радио. Синтетические СМИ сегодня.

Татьяна Мартыненко поддерживает идею создания конвергентных СМИ. Руководитель петербургского "Радио России" видит "правильный вектор" в развитии площадок, обладающих сложным синтетическим функционалом. Об этом она рассказала в ходе дискуссии с журналистом Юрием Световым.
"Смотрите, газеты вдруг заводят радио свое. Радио "Комсомольская правда", радио "Коммерсант". "Фонтанка" – интернет-газета – тоже обзавелась своим радио. Вот в этом отношении. Я помню Анатолия Новоселова, который впервые стал появляться на пресс-конференциях не только с диктофоном, но и с фотоаппаратом, и шутливо стал называть себя фото-радио-журналистом. Вот эти формы… Ваша точка зрения? И еще одна реплика. Я давно сотрудничаю с радио "Спутник", ну, чаще всего прямой эфир, иногда запись… А теперь стали говорить: "Дай комментарий для сайта". И в результате, то, что я говорю, я вижу на сайте напечатано, а в эфир не вышло. И это, ну, как бы ради того, чтобы больше аудиторию охватить, как Вы думаете?, - спросил опытный медийщик.
"Это то, сейчас делают "Известия", что всегда всю жизнь делает Би-Би-Си. И то, что уже простите из личного опыта, может быть, не очень удачно. Когда я в конце 90-х годов возглавляла Информ-ТВ на нашем телевидении петербургском, это было 98-й год, тогда мы с Борисом Михайловичем Петровым пошли на такой эксперимент. Мы работников службы информации радио Ленинградского забрали на Чапыгина, на телевидение, и сделали объединенную редакцию. Должна вам сказать, что это, мне кажется, было очень прогрессивным, но, может быть, мы слишком рано это сделали. Но, во-первых, мы сохранили людей, тогда было жуткое просто кровавое сокращение, и мы часть людей все-таки спасли от сокращения. Мы сделали более рентабельной работу самой дорогой службы, которая может быть на телевидении, это - службы информации. Потому что выезжал вместе с камерой, с оператором радиокорреспондент, он с места в эфир что-то наговаривал, он приезжал на Чапыгина, мы тогда на Чапыгина перевели студию, быстренько в радиоэфир выходил, спокойно, потому что меньше выпусков телевизионных было, и выходил уже со своим материалом в телевизионный эфир, с телевизионным выпуском новостей. Должна сказать, что радийцы очень быстро влились в эту ситуацию, как будто не было проблем никаких. Из них такие хорошие телевизионщики получались, они еще были лучше, чем телевизионщики, потому что у них не было этой телевизионной фанаберии, что иногда бывает", - сказала женщина-журналист.