МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Вначале было радио. Татьяна Мартыненко о магии голоса

12 октября в "Дома журналиста" прошла очередная встреча в рамках проекта "МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ 70. Старые и новые СМИ Петербурга". Гостем вечера стала руководитель "Радио России - Санкт-Петербург" Татьяна Мартыненко.

Руководитель петербургского "Радио России" Татьяна Мартыненко призналась модератору встречи Ирине Ивановой, что больше всего любит слушать информационно-аналитические, а не развлекательные и музыкальные радиостанции. Свою любовь к разговору в эфире женщина-журналист объяснила "магией радио и человеческого голоса".

У радио есть такая удивительная особенность, я даже не знаю, как ее сформулировать. Вот мне достаточно голоса. Буквы – они тленны, а голос - он бессмертен. И когда поэты пишут "Я целую Ваш голос", я понимаю, что они имеют ввиду. Потому что это многообразие голосов, это такой оркестр, в нем столько инструментов музыкальных, совершенно особых. Мне даже иногда не интересно, о чем человек говорит, я пропускаю мимо ушей, я наслаждаюсь голосом. Есть магия у радио, - сказала Татьяна Мартыненко.

В ходе беседы спикер ответил и на вопросы коллег из зала. Так, журналист Светлана Алексеева спросила Татьяну Мартыненко про ее отношение к падению общего уровня мастерства дикторов на радио.

"Я плохо к этому отношусь, потому что, вынуждена повториться, это все-таки профессиональное требование. Тут не может быть никакой дискриминации, не может быть никакого субъективного отношения "мне нравится – не нравится". Не в этом дело. Это профессиональное требование. Ну, если человек заикается, ну простите, есть газеты, есть информационные агентства. Если Вы эти требования имеете ввиду. Есть другие, это, конечно, вопрос русского языка. Это очень серьезный вопрос, это вопрос больной. Когда-то я автоматом поправляла человека, была у меня такая привычка, не очень хорошая, кстати, привычка. Она сформирована работой на Ленинградском радио, когда у нас была, допустим, летучка и вел руководитель, директор эту летучку, и он ошибался в каком-то слове, и вся летучка хором его поправляла. И он говорил: "Большое спасибо, учту". Вот я тоже так привыкла, а теперь я этого не делаю. Знаете, почему? Потому что несколько раз мне просто сказали: "Ты загляни-ка в новые словарь". Я заглядываю в новые словари, и что я там вижу? В лучшем случае, "допустимо", в худшем случае уже, извините, я не права. Норма изменилась, да…", - признается руководитель "Радио России - Санкт-Петербург".

Гость вечера отметила, что главным корректором каждого ведущего эфира остаются слушатели. Как бы не менялось время, они всегда услышат ошибку, заметят оговорку и сообщат о ней в эфир.