Петербургские чиновники выступают против сноса казарм лейб-гвардии Семеновского полка

На месте исторического здания хотят построить новую сцену Малого драматического театра.

В Законодательном собрании состоится совещание, на котором депутаты обсудят вопросы сохранения казарм лейб-гвардии Семеновского полка. По указу министра культуры Владимира Мединского историческое здание, располагающееся на Звенигородской улице, дом 7, решено снести, а на его месте построить новую сцену Малого драматического театра. Об этом сообщает журналистам член президиума СПбО ВООПИиК Анна Капитонова.

В рамках проекта, разработанного архитектурной мастерской Михаила Мамошина и одобренного Советом по сохранению культурного наследия и государственной экспертизой, казарму предполагалось сохранить и приспособить в качестве входной группы будущей новой сцены МДТ. Из-за хищения бюджетных средств, сроки строительства затянулись, и теперь, вместо сохранения исторического здания, предлагается его снести. Анна Капитонова

Межфракционное совещание состоится в среду, 16 мая в 15:00. На обсуждении будут присутствовать депутаты от "ЯБЛОКА", Партии роста, и "Справедливой России". Кроме того, свое участие в событие подтвердили представители Северо-Западной дирекции, КГИОП, Комитета по строительству, а также руководитель Северо-Западной дирекции Министерства культуры. Стоит отметить, что МДТ во главе с художественным руководителем Львом Додиным также выступает против сноса исторического здания.

Звонил Александр Николаевич Сокуров, который только что говорил с главным режиссером МДТ Львом Додиным. Додин говорит, что театр КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ сноса здания казарм Семеновского полка. Написал у себя на странице в социальных сетях Борис Вишневский

Фото: visit-petersburg.ru