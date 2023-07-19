Александр Куренков рассказал о том, что такие объекты отсутствуют в градостроительных планах.

Руководство ГУ МЧС заявило о необходимости построить еще 600 пожарных частей по стране. Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания в Совете Федерации сделал глава экстренного ведомства Александр Куренков. Он заметил, что а текущий момент в градостроительные планы не входят объекты пожарной безопасности. В частности, речь идет о пожарных частях.

Но мне нужна будет помощь и союзничество депутатов Госдумы и сенаторов. Почему? Потому что без широкой программы обеспечения пожарными частями регионов мы не справимся. На сегодня в градостроительные планы не входит строительство пожарных частей... Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

Эксперт добавил, что он лично "готов закрыть эту проблему самим собой, грубо говоря", однако попросил поддержки у сенаторов.

Более 5 тыс. строений сгорели с 2022 года из-за перехода огня с палов сухой травы.