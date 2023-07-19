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Более 5 тыс. строений сгорели с 2022 года из-за перехода огня с палов сухой травы

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Александр Куренков оценил работу по ликвидации пожаров в стране.

Более пяти тысяч строений сгорели с начала 2022 года из-за перехода огня с палов сухой травы. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании в Совете Федерации от 19 июля сделал глава экстренного ведомства страны Александр Куренков. Чиновник из У МЧС  назвал работу с возгораниями "достаточно результативной"

В результате несанкционированных палов сухой растительности пострадали 18 населенных пунктов, сгорело более 5 тыс. строений...

Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

МЧС доставило жителям новых регионов более 133 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: александр куренков, гу мчс, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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