Более 5 тыс. строений сгорели с 2022 года из-за перехода огня с палов сухой травы

Александр Куренков оценил работу по ликвидации пожаров в стране.

Более пяти тысяч строений сгорели с начала 2022 года из-за перехода огня с палов сухой травы. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании в Совете Федерации от 19 июля сделал глава экстренного ведомства страны Александр Куренков. Чиновник из У МЧС назвал работу с возгораниями "достаточно результативной"

В результате несанкционированных палов сухой растительности пострадали 18 населенных пунктов, сгорело более 5 тыс. строений... Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

МЧС доставило жителям новых регионов более 133 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации