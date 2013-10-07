В МЧС предупредили, что на Ленобласть ночью обрушится сильный дождь со снегом

Дождь со снегом пройдут преимущественно в южной части региона.

Спасатели опубликовали экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды в воскресенье вечером , 7 ноября, в Ленинградской области. Информация об этом появилась на официальном сайте Главного регионального управления МЧС.

Как сообщили в ведомстве, на область надвигаются сильные осадки. Дождь со снегом пройдут преимущественно в южной части региона. Предполагается, что непогода накроет Ленинградскую область предстоящей ночью.

В ведомстве отметили, что она сохранится и в понедельник утром. Спасатели рекомендуют оставаться дома и отказаться от возможных поездок.

Также в МЧС напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации нужно срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных следует набрать номер "112" или "101".

В понедельник в Ленобласти обещают порывистый ветер и мокрый снег. Температура воздуха составит 0...+5 градусов.

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