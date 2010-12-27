МЧС спасли четырех дрейфующих на льдинах петербуржцев

28 марта сотрудники МЧС проводили операцию по спасению 4 человек, которые оказались на льдине среди воды.

Известно, что инцидент произошло около деревни Пески Ленинградской области. В 14:20 в центр управление в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение о том, что рыбаки на лодке не могут самостоятельно добраться до берега и-за трещины.

Как выяснилось, трое рыбаков, несмотря на установленный запрет выхода не лед, пошли рыбачить и оказались отрезаны от мира из-за образовавшейся трещины. За ними приплыл на лодке их товарищ, но операция успехом не увенчалась.

Спасатели оперативно прибыли на помощь. Горе-рыбаки оказались на свободе в 15:10 часов. Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что с 15 марта петербуржцам запретят гулять по льду.

Фото: 47.mchs.gov.ru