  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МЧС: в Ленобласти ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с
Сегодня, 15:02
203
nastya960

МЧС: в Ленобласти ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с

0 0

На дорогах в пятницу-субботу возможна гололедица.

В Ленинградской области усиливается ветер и сохраняется опасность гололедицы. Об этом предупреждает пресс-служба главного управления МЧС по региону со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Ухудшение погоды ожидается в пятницу и субботу. Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха будет близка к 0 градусов, поэтому на дорогах будет гололедица.

Также спасатели напоминают, как опасно выходить на лед Финского залива и Ладожского озера.

Фото: pixabay

Теги: гололедица, погода, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Оставить комментарий