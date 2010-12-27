МЧС: в Ленобласти ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с

На дорогах в пятницу-субботу возможна гололедица.

В Ленинградской области усиливается ветер и сохраняется опасность гололедицы. Об этом предупреждает пресс-служба главного управления МЧС по региону со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ухудшение погоды ожидается в пятницу и субботу. Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха будет близка к 0 градусов, поэтому на дорогах будет гололедица.

Также спасатели напоминают, как опасно выходить на лед Финского залива и Ладожского озера.

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