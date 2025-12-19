МЧС развернуло пункты с горячим чаем у храмов Петербурга

Спасатели согрели верующих в рождественскую ночь при морозе.

Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность и организовали пункты обогрева для жителей и гостей Петербурга в рождественскую ночь у городских храмов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.

В рождественскую ночь сотрудники МЧС России несли дежурство у храмов Санкт-Петербурга, где проходили праздничные богослужения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. У главных храмов города были развернуты пункты обогрева с горячим чаем. По данным спасателей, в ночные часы температура воздуха в Петербурге опускалась ниже 12 градусов мороза.

Сотрудники МЧС обеспечивали безопасность верующих и контролировали обстановку на прилегающих территориях культовых учреждений. Меры были приняты для того, чтобы ожидание входа в храм не доставляло неудобств участникам рождественских богослужений.

Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу