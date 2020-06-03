МЧС проверит системы оповещения по всей России

В учениях также будут задействованы теле- и радио каналы во всех субъектах России.

МЧС планирует впервые провести проверку готовности систем оповещения населения в централизованном порядке. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по всей стране запустят сирены и громкоговорители.

Отмечается, что в учениях также будут задействованы теле- и радио каналы во всех субъектах России. Решение осуществить такую масштабную проверку в 2020 году было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством главы МЧС Евгения Зиничева.

Системы оповещения планируют использовать для информирования граждан о правилах поведения во время пандемии коронавируса.

Видео: Piter.TV