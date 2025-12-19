МЧС проверило почти 200 храмов Петербурга перед Рождеством

Рождественские службы в Петербурге пройдут под контролем спасателей.

В Санкт-Петербурге спасатели МЧС провели проверки всех храмов и церквей, задействованных в рождественских богослужениях. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

В преддверии Рождества Христова на учет были взяты и всесторонне осмотрены 193 культовых объекта, расположенных на территории города. Проверки носили плановый профилактический характер. Основное внимание инспекторы уделяли вопросам противопожарной безопасности. Специалисты проверяли состояние путей эвакуации, исправность систем пожарной сигнализации, наличие и работоспособность первичных средств пожаротушения, а также соблюдение требований при использовании открытых источников огня, включая свечи и лампады.

Кроме того, сотрудники МЧС оценили состояние электрооборудования и противопожарного водоснабжения на объектах. Со священнослужителями и персоналом храмов были проведены дополнительные инструктажи. В ходе проверок отрабатывались действия на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации. В рождественскую ночь с 6 на 7 января в наиболее посещаемых храмах Санкт-Петербурга будет организовано дежурство сотрудников МЧС для обеспечения безопасности верующих и оперативного реагирования.

Фото: Piter.tv