В город идет по-питерски осенняя погода: мокрый снег и сильный ветер

Погода может ухудшиться уже во вторник, 13 октября.

В Петербурге ожидается ухудшение погоды, которое может прийти уже во вторник. На город обрушится мокрый снег с дождем и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во вторник, 13 октября, в город придет по-питерски осенняя погода: мокрый снег, сильный ветер (южный и юго-восточный), в прибрежных районах скорость ветра может достигать 15 м/с. Также водителей предупреждают о гололедице. Сотрудники МЧС просят водителей по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, а также ставить свои транспортные средства подальше от деревьев, рекламных щитов и других ненадежных конструкций.

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