МЧС предупреждает: вечером в четверг ожидаются сильные дожди

Горожанам следует быть аккуратнее и соблюдать меры предосторожности в такую погоду.

В четверг, 27 августа, главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило о сильных дождях вечером.

Спасатели просят горожан воздержаться в дождь от поездок. Также следует выключить все электроприборы во время стихии. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание. Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01", "101". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Ранее мы писали, что в четверг петербуржцы почувствуют "мокрое дыхание осени".

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