МЧС напоминает правила поведения на дороге во время плохой видимости.

Спасатели предупреждают петербуржцев о предстоящих изменениях погоды. В ночь на четверг, 15 ноября, ожидается сильный туман и морось. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью на Петербург опустится туман, морось придет только в некоторые районы города. В связи с данным положением, сотрудники МЧС напоминают водителям о правила поведения на дороге во время плохой видимости.

Для того, чтобы предотвратить ДТП, водителям следует держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, включать противотуманки и габаритные огни. Не забыли спасатели позаботиться и о людях с сердечнососудистыми и астматическими заболеваниями. Им рекомендовано не выходить на улицу без большой необходимости, пешеходы должны ходить со светоотражающими элементами.

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