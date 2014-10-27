Петербуржцев ожидают ливни и сильный ветер

В Петербурге ожидаются сильные дожди и ветер.

19 сентября в Северной столице ожидаются ливни и усиление ветра, об этом сообщает МЧС по Петербургу.

Во вторник в Петербурге будут дожди, местами ожидаютсясильные. Также в прибрежных районах усиление порывов северо-западного и западного ветра до 15 сетров в секунду.

Спасатели советуют при сильном порыве ветра убрать с балконов вещи, которые могут приченить ущерб. Также МЧС советует плотно закрыть окна и двери. Находясь на улице, стоит помнить, что рядом с деревьями и различными сооружениями быть рядом не безопасно. Автомобилистам рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах, перекрестках и пешеходных переходах.

Видео: Piter.TV