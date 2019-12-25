МЧС предупреждает об усилении ветра вечером в четверг

Порывы ветра могут достигнуть до 27 метров в секунду.

Вечером в четверг, 19 ноября, в Петербурге ожидается усиление ветра, предупредили в региональном управлении МЧС.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", начиная с семи часов вечера порывы юго-западного ветра достигнут 27 метров в секунду. По двенадцатибалльной шкале Бофорта такие порывы оцениваются в 10 баллов и называются сильным штормом или полной бурей.

Спасатели рекомендуют горожанам и гостям Петербурга быть осторожными и внимательными, не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, не ходить в парки и скверы. Об упавших деревьях можно сообщить по телефону: 314-60-13.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает об усилении ветра в пятницу.

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