МЧС предупреждает об усилении ветра

Порывы ветра достигнут до 17 метров в секунду.

Региональное подразделение МЧС предупреждает, что вечер вторника, 22 сентября, выдастся ветреным для жителей Ленобласти и Петербурга.

Ветер начнет крепчать с восьми вечера. Его порывы достигнут до 15-17 м/с, начиная с северо-западных районов, местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра.

Сотрудники МЧС напоминают, что ходить возле деревьев, а также вблизи плохо закрепленных конструкций опасно. Также рекомендуется закрывать окна.

Ранее мы писали, что петербуржцы пожаловались на "захват" Чебоксарского переулка.

Фото: Pixabay