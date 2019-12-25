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МЧС предупреждает об усилении ветра
Сегодня, 18:56
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smirenny

МЧС предупреждает об усилении ветра

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Порывы ветра достигнут до 17 метров в секунду.

Региональное подразделение МЧС предупреждает, что вечер вторника, 22 сентября, выдастся ветреным для жителей Ленобласти и Петербурга. 

Ветер начнет крепчать с восьми вечера. Его порывы достигнут до 15-17 м/с, начиная  с северо-западных районов, местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра.

Сотрудники МЧС напоминают, что ходить возле деревьев, а также вблизи плохо закрепленных конструкций опасно. Также рекомендуется закрывать окна.

Ранее мы писали, что петербуржцы пожаловались на "захват" Чебоксарского переулка.

Фото: Pixabay

Теги: мчс, предупреждение мчс
Категории: Лента новостей,

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