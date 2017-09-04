Петербуржцы пожаловались на "захват" Чебоксарского переулка

Неизвестные расставляют ограждения на проезжей части.

Несколько недель жители Центрального района пытаются разобраться, кто и зачем "захватил" Чебоксарский переулок.

Отмечается, что каждый день около шести утра на проезжей части переулка появляются ограждения. Соответствующих документов неизвестные не предъявляют. Жители района предполагают, что таким образом "захватчики" либо продают парковочные места, либо придерживают их для кого-то. На обращения администрация города пока не реагирует. Несколько петербуржцев в соцсетях предлагают сделать платную парковку с высоким тарифом на участке.

Ранее мы писали, что съемки снова ограничат движение по улицам Петербурга.

Фото: vk.com/mytndvor