Съемки снова ограничат движение по улицам Петербурга

В Петербурге снимают кинофильмы "Капитан Волконогов бежал" и "Фестиваля ледоколов".

Во вторник, 15 сентября, стало известно, что 18 и 19 сентября движение по некоторым улицам города будет снова ограничено из-за съемок фильмов. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, 18 сентября с 8 утра до 11 вечера 21 сентября перекрыто движение по набережной Лейтенанта Шмидта в направлении от 20-21 линий В.О. к 14-15 линиям В.О. Остановка и парковка машин будет запрещена по Кожевенной линии от Косой линии до дома 27/1 по Кожевенной линии с 4 часов вечера 18 сентября до 11 вечера 25 сентября.

19 сентября с 5 утра до 11 вечера 25 сентября съемки ограничат проезд справа вдоль дома 27/1 по Кожевенной линии в направлении от Косой линии к Большому пр. В.О.

Ранее мы писали, что на вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения.

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