Здание Придворно-конюшенного госпиталя вошло в список региональных памятников

Старинный дом Придворно-конюшенного госпиталя в Чебоксарском переулке стало памятником регионального значения. Его включили в единый реестр.

Стало известно, что Придворно-конюшенный госпиталь стал памятником регионального значения. Здание в Чебоксарском переулке включили в единый государственный реестр. Теперь дом обладает особым статусом. Это накладывает более жесткие требования к его содержанию владельцем.

Корпуса лазарета появились в 1846 году. До конца 1880-х больница носила название Придворно-конюшенная. В нем было несколько десятков стационарных коек и два дополнительных лазарета. В одном из них лечили детей.

После революции пристроенный госпиталь стал городской больницей. В годы блокады там принимали пациентов и обслуживали рабочих. К 2009 году здание реконструировали под лечебно-оздоровительный центр.