МЧС предупреждает: в пятницу в Ленобласти ожидается сильный снегопад

Спасатели убедительно просят водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными на дорогах.

В четверг, 28 января, региональное управление ГУ МЧС по Ленинградской области со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупреждает о приближении плохой погоды завтра, 29 января.

Согласно прогнозу синоптиков, ожидается сильный снег, из-за чего обстановка на дорогах будет сложной, а до 31 января возможна гололедица.

Спасатели просят горожан быть внимательными и по возможности отложить все свои поездки. В том случае, если все-таки нужно сесть за руль, необходимо помнить о скоростном режиме.

Ранее мы писали, что в пятницу Ленобласть заметет снегом.

Фото: Piter.TV