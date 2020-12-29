  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МЧС предупреждает: в пятницу в Ленобласти ожидается сильный снегопад
Сегодня, 14:52
125
smirenny

МЧС предупреждает: в пятницу в Ленобласти ожидается сильный снегопад

0 0

Спасатели убедительно просят водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными на дорогах.

В четверг, 28 января, региональное управление ГУ МЧС по Ленинградской области со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупреждает о приближении плохой погоды завтра, 29 января. 

Согласно прогнозу синоптиков, ожидается сильный снег, из-за чего обстановка на дорогах будет сложной, а до 31 января возможна гололедица. 

Спасатели просят горожан быть внимательными и по возможности отложить все свои поездки. В том случае, если все-таки нужно сесть за руль, необходимо помнить о скоростном режиме.

Ранее мы писали, что в пятницу Ленобласть заметет снегом. 

Фото: Piter.TV

Теги: мчс предупреждает, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии