МЧС предупреждает: в пятницу в Ленобласти ожидается сильный снегопад

В четверг, 28 января, региональное управление ГУ МЧС по Ленинградской области со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупреждает о приближении плохой погоды завтра, 29 января.
Согласно прогнозу синоптиков, ожидается сильный снег, из-за чего обстановка на дорогах будет сложной, а до 31 января возможна гололедица.
Спасатели просят горожан быть внимательными и по возможности отложить все свои поездки. В том случае, если все-таки нужно сесть за руль, необходимо помнить о скоростном режиме.
Ранее мы писали, что в пятницу Ленобласть заметет снегом.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все