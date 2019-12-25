МЧС предупреждает о погоде в Ленобласти на 3 сентября

Специалисты рассказали о погоде и прогнозе возникновения и развития ЧС в регионе.

Специалисты регионального экстренного ведомства страны сообщили о том, что 3 сентября на территории Ленинградской области ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. Согласно ежедневному прогнозу от ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра жителям следует ожидать кратковременных дождей. С 3 по 5 числа первого осеннего месяца синоптики фиксируют повышенную вероятность автомобильных аварией, а также затруднение движений по дорогам региона. Причинами станут загруженность трасс, низкое качество дорожного полотна, осадки, туман, порывы ветра. Дополнительно увеличивается вероятность возникновения происшествий на акваториях, железнодорожных полотнах. В ГУ МЧС добавили, что сохраняется вероятность возникновения природных пожаров и пожаров, связанных с палами травы. Источником для этих процессов могут послужить сельскохозяйственные работы или неосторожное обращение с огнём. Также повышается вероятность авиационных инцидентов и изменения в графики движения воздушных судов. Не исключаются повреждения (обрывы или замыкания) на ЛЭП, ТП и линиях связи объектов экономики, транспорта и жилого фонда.

В воскресенье население увидит облачное небо с прояснениями. Местами возможны кратковременные осадки. Ветер придет с южного и юго-западного направления. Температура воздуха составит в ночное время от плюс 9 до плюс 14 градусов, а в дневное - от плюс 17 до плюс 22 градусов по Цельсию.

Согласно сводке экспертов из ГУ МЧС, 4 сентября в отдельных районах области будет туман, а днем 5 сентября в прибрежные территории придут ливни. Порывы ветра достигнут отметки в 15 метров в секунду.

В Ленобласти 2 сентября ожидается до +24 градусов.

Фото: прогноз по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС" от 02.09.2023