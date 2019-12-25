В Ленобласти 2 сентября ожидается до +24 градусов

В отдельных районах пройдут ливни, грозы.

В Ленинградской области в первый осенний выходной будет по-летнему тёплая погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 2 сентября в большинстве районов, днём местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах пройдут ливни, грозы. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днём юго-восточный, южный 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днём +19...+24. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv