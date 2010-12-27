МЧС Петербурга предупреждает о гололеде в 15 ноября

В среду, 15 ноября. в Петербурге местами возможна гололедица. Из-за этого может увеличиться число аварий.

На среду, 15 ноября, синоптики Северо-Западного УГМС обещают прохладную погоду и снег. Ночью будет около нуля, а днем в Петербурге потеплеет до +3 градусов. Из-за осадков и температурной разницы возможен гололед. О неприятности предупреждает главное управление МЧС. Дороги местами будут скользкими ночью и утром.

Чрезвычайное ведомство предупреждает о необходимости соблюдать дополнительные меры предосторожности на дорогах. Заранее включать сигнальные огни, предупреждая других водителей о маневрах. Также начинать тормозить задолго до пешеходных переходов.

Пешеходам советуют осторожно переходить дорогу и не выбегать перед близкоидущим транспортом. Это опасно и при обычной погоде, а в гололед возможность ДТП увеличивается.