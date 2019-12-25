МЧС предупреждает: 19 февраля в Петербурге ожидается понижение температуры

Ожидается понижение температуры до -20 градусов.

В пятницу, 19 февраля, во второй половине ночи и утром температура воздуха в Петербурге упадет до -20 градусов и ниже, сообщили в главном управлении МЧС России по городу по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами небольшой снег. етер ночью западных направлений, днем юго-восточный, восточный слабый. На дорогах ожидается гололедица.

Судя по прогнозу синоптиков, морозы ударят и в Ленобласти. Температура воздуха ночью -22 градуса, местами до -30 градусов, днем до-13 градусов, а на востоке местами до -17 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем мало меняться.

Ранее мы писали, что минувший вторник оказался в Петербурге самым теплым днем февраля.

Фото: Piter.TV