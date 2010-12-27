На дорогах Петербурга гололед из-за ночных заморозков

Дороги Северной столицы сковала ледяная корка утром в среду, 1 ноября. МЧС предупреждает водителей о возможной опасности.

В первый день ноября в Северной столице погода показывает свои капризы. Синоптики Северо-Западного УГМС обещают на утро среды, 1 ноября, гололедицу. После ночных заморозков вода на дорогах и тротуарах превратилась в лед.

ГУ МЧС по Петербургу просят соблюдать правила безопасности в связи с погодой. Водителям в потоке стоит держать увеличенную дистанцию. Кроме того, заранее притормаживать перед переходами. Пешеходам же стоит помнить об увеличенном тормозном пути на скользкой дороге. Прежде чем идти через дорогу стоит убедиться, что водители заметили вас и начали тормозить.

Скользкие дороги могут спровоцировать большое количество аварий. Гололедица не продержится весь ведь. Уже днем температура воздуха прогреется до плюсовой.