МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра в понедельник

В прибрежных районах порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В понедельник, 21 сентября, в Северной столице ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу со ссылкой на синоптиков.

Отмечается, что в прибрежных районах порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Из-за этого повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях региона. Помимо этого сильный ветер может спровоцировать на ЛЭП, ТП и линиях связи. Также существует вероятность подтоплений.

Горожан просят избегать на улице шатких конструкций и деревьев.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 20 сентября ожидается до +14 градусов тепла и солнце.

Фото:pixabay