МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра

Спасатели рекомендуют петербуржцам быть внимательнее и осторожнее.

В воскресенье, 12 декабря, в Петербурге ожидается усиление юго-западного ветра до 7-12 метров в секунду, днем местами возможны порывы до 15-18 метров в секунду. ГУ МЧС по Петербургу предупредило горожан, чтобы они были осторожными и внимательными.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью в большей части районов города пойдет снег. В связи с этим местами возможны метели и налипание мокрого снега.

Ночью на дорогах ожидается гололедица. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от - 4 градусов ночью до +6 градусов днем. Атмосферное давление течение дня будет понижаться.

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