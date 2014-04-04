МЧС предупредило петербуржцев о густом тумане 4 октября

В городе ухудшатся погодные условия из-за образования тумана.

Оперативный штаб МЧС Санкт-Петербурга распространил официальное предупреждение об ухудшении погодных условий в субботу, связанном с образованием тумана. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Метеорологи прогнозируют на территории города местами возникновение тумана. Видимость в этих условиях может снижаться до 500 метров и менее. Точные временные промежутки формирования тумана в предупреждении не указаны.

Оперативный штаб рекомендовал пешеходам проявлять повышенную внимательность и осторожность. Особые меры безопасности необходимо соблюдать при переходе проезжей части.

Ранее синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидается в выходные в Петербурге.

Фото: unsplash (Foad Roshan)