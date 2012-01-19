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МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге
Сегодня, 13:00
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МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге

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Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Сегодня главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан об усилении ветра 17 октября. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в городе ожидают юго-западный, западный ветер, местами порывы до 15 м/с. Из-за этого повышается вероятность различных происшествий, в том числе на дороге, водных акваториях, железнодорожном транспорте. Спасатели просят местных жителей соблюдать меры безопасности.

Об усилении ветра в субботу представители МЧС предупреждали вчера.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, мчс, петербург, штормовое предупреждение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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