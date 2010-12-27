МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге 30 августа

В среду, в Петербурге ветер достигнет 12-15 метров в секунду. МЧС просит горожан быть осторожными.

ГУ МЧС по Петербургу сообщает, что 30 августа будет сильный ветер. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" ветер достигнет 12 - 15 метров в секунду.

В ведомстве просят горожан соблюдать меры безопасности. Со двора, балкона необходимо убрать вещи, которые способны нанести ущерб. Кроме того, рекомендуется закрыть окна, автомобили убрать в гаражи или поставить на стоянку далеко от деревьев.

Также жителям и гостям Петербурга советуют не находится рядом с рекламными щитами, неустойчивыми строениями, деревьями и других опасных объектов.