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МЧС предупредил петербуржцев о сильном ветре в среду
Сегодня, 10:15
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МЧС предупредил петербуржцев о сильном ветре в среду

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На высоте 25 метров ожидается усиление юго-восточного ветра 12-14 м/с. 

В управлении МЧС России по Петербургу предупредили горожан об ухудшении погоды в среду, 3 ноября. 

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", днем, начиная с 11-14 часов, на высоте 25 метров ожидается усиление юго-восточного ветра 12-14 м/с. 

Как ранее рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус, на погоду окажет влияние атмосферный фронт с запада. Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, местами пройдут небольшие дожди и станет ветрено. Днем воздух в Петербурге прогреется до +6…+8 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст. 

Фото: pexels.com

Теги: ветер, мчс, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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