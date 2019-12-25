МЧС предупредил петербуржцев о сильном ветре в среду

На высоте 25 метров ожидается усиление юго-восточного ветра 12-14 м/с.

В управлении МЧС России по Петербургу предупредили горожан об ухудшении погоды в среду, 3 ноября.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", днем, начиная с 11-14 часов, на высоте 25 метров ожидается усиление юго-восточного ветра 12-14 м/с.

Как ранее рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус, на погоду окажет влияние атмосферный фронт с запада. Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, местами пройдут небольшие дожди и станет ветрено. Днем воздух в Петербурге прогреется до +6…+8 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст.

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