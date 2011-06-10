МЧС объявило экстренное предупреждение в Сочи до 9 августа

Ожидается усиления ветра до 24 метров в секунду.

В городе Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом информирует пресс-служба главка МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что вплоть до 9 августа на территории города-курорта ожидаются усиления ветра до 24 метров в секунду, а также сильные дожди и грозы. Кроме того, есть риск подъема уровня воды в реках, вследствие чего могут возникнуть подтопления.

Туристов и жителей Сочи призвали воздержаться от присутствия на улице и положить документы и ценности в непромокаемую упаковку.

Пресс-служба администрации города заявила, что все экстренные службы Сочи приведены в режим повышенной готовности. Также начал работу оперативный штаб.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге На Финском заливе из-за сильного ветра начала убывать вода.

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